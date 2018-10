M. gázszerelőnek adta ki magát, így lopott

A terézvárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki három idős asszonyt tévesztett meg, és így több százezer forint készpénzt csalt ki tőlük.

A férfi szeptember 10-én két terézvárosi lakásba ment be úgy, hogy gázszerelőnek adta ki magát, majd a készülékekben feltárt állítólagos hibákért pénzt kért. Az egyik idős asszonynak azt is mondta, hogy amit most fizetnie kell, az tartalmaz egy új gáztűzhelyet is, amit a következő nap fognak kihozni.

M. egy hónappal később egy újabb idős asszonytól csalt ki pénzt. Itt is gázszerelőnek adta ki magát, majd amikor a sértett fizetni akart, kifigyelte, hogy az idős asszony hol tartja a pénzét, és azt a távozáskor magával vitte.

A nyomozás eredményeként a terézvárosi rendőrök azonosították az elkövetőt, aki ellen október 19-én elfogatóparancsot adtak ki. A BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a 33 éves budapesti M. Róbertet végül október 20-án éjszaka egy szigetszentmiklósi lakásban fogták el.

A rendőrök a férfit előállították a VI. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették, és csalás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az illetékes bíróság október 21-én bűnügyi felügyelet alá helyezte. (police.hu)