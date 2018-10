Túl drága lett volna, nem épül meg a világ legnagyobb óriáskereke New Yorkban

Hat évvel a projekt megkezdése után csúfos kudarccal ért véget a világ legnagyobb óriáskerekének megépítése New Yorkban. A héten a 190 méter magasra tervezett New York Wheel névre keresztelt projekt mögött álló társaság közleményben jelentette be, hogy a Staten Islandra megálmodott óriáskerék végül nem valósul meg.

A tervek

A turistalátványosságnak szánt óriáskerék sok kritikát kapott az utóbbi időben, főleg az elszabadult költségek miatt: eddig mintegy 450 millió dollárt költöttek el rá befektetői alapokból, a végső költség pedig egymilliárd dollár körül lehetett volna. Ráadásul egy korábbi kivitelező is perelte a társaságot. Az óriásikerék sorsát megpecsételő hír pedig múlt hónapban érkezett, amikor Bill de Blasio polgármester bejelentette, hogy a város nem fog beszállni a projektbe.

A városfejlesztésért felelős szervek most meg fogják vizsgálni, hogy mire lehetne felhasználni a tervezett óriáskerék helyszínét. Az óriáskerék már legyártott részeit pedig a tervek szerint elárverezik majd a fejlesztők. (Gothamist)