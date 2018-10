Gyurcsány megnyittatná a templomokat és a stadionokat a hajléktalanoknak: jól hangzik, de semmi értelme

Ha esetleg nem hallottál volna róla, Gyurcsány Ferenc és a DK parlamenti frakciója a Parlament lépcsőin töltötték az éjszakát, szolidaritásból a kormány által kriminalizált, az utcákról elkergetett és börtönnel fenyegetett hajléktalanokkal.



Ezzel elvileg nemhogy nincs baj, de bizonyos értelemben ilyesmi lenne a minimális nyitólépés egy ellenzéki politikai erőtől a legnyomorultabbakba jókorát rúgó kormánnyal szemben.



Csakhogy olyan ez a DK-s tiltakozás, mint a rühes ló: távolról jól néz ki, de ha közelebb mész és kicsit megvakargatod, menten elhányod magad.

A dideregve tiltakozó DK-frakciót bemutató fotókon ugyanis jól látszik, hogy hőseink többek között a következő traszparenseket tartották közben a magasba:



A hajléktalanság nem bűn!

Nyissátok meg a stadionokat a hajléktalanok számára!

Nyissátok meg a templomokat a hajléktalanok számára!

Amire Gyurcsány Ferenc a következő nyilatkozattal erősített rá:

“De ez az ügy nem csak egy szabadban töltött éjszakáról szól. Mi azt javasoljuk, hogy a kormány nyissa meg a fűtött stadionokat és a templomokat a hajléktalan emberek számára, hogy ne fagyjanak télen halálra.”

Ezen a ponton több mint adekvát azt mondani, hogy tényleg ne csináljunk már Krisztusból bohócot, az erőszakszervezetekkel fenyegetett hajléktalanokból pedig olcsó kampányeszközt.

Magyarországon ugyan néha tényleg úgy tűnhet, hogy a végét járja az állam és az egyház szétválasztása, de ott azért nem tartunk, hogy bevezették volna a kormányzati templomok intézményét. A kormányt a templomok megnyitására kérni nemcsak azért értelmetlen, mert a kormánynak nincsenek templomai, hanem azért is, mert az egyházak - Gyurcsány Ferenccel meg a partjával ellentétben - nap mint nap tesznek is valamit a hajléktalanokért, így az ő belerángatásuk az ügybe a képmutatás mellett még totál igazságtalan is.

Hasonlóan értelmes dolog a stadionok megnyitását követelni. Bár az Orbán-kormány kétségtelenül százmilliárdos nagyságrendben költött közpénzt felesleges, az idő 99 százalékában üresen álló stadionok felhúzására, ezek között köztudottan nincs egyetlen teljesen fedett sem. Azt pedig talán még egy DK-s politkus is tudja, hogy a fűtött gyepszőnyeg nem azt jelenti, hogy a császárkori Róma villáinak értelmében vett padlófűtés lenne a stadionokban, hanem annyit, hogy a talajt éppen fagypont fölé melegítik, hogy ne fagyjon ki a fű.

Ha pedig a stadionépületek belső tereire gondolt volna a megnyitást követelő DK, annak sincs sokkal több értelme, hiszen ezek a terek nem emberek elszállásolására lettek kitalálva, sőt nem is különösebben alkalmasak erre.

Vagyis annyi történt, hogy Gyurcsányék pár megindító videó és megosztható fotó kedvéért pont annyira alaptalan és nevetséges követelésekkel álltak elő, amennyire alaptalan és nevetséges volt a kormány érvelése, miszerint a hajléktalanság bűncselekménnyé nyilvánításával a hajléktalanokkal tettek jót.