Hét év alatt 1 milliárd dollárt kereshet Nevada a marihuána legalizálásával

Marihuána-kínálat egy Las Vegas-i gyógyszertárban Fotó: Ethan Miller/AFP

Üzletileg is elég jól járthatnak azok az amerikai államok (összesen kilenc van ilyen), ahol legalizálták marihuána fogyasztását. Nevadában 2017 nyara óta lehet vásárolni kannabiszt az erre kijelölt gyógyszertárakban, és a gyógyszertárak helyi szövetségében (Nevada Dispensary Association - NDA) már azt számolgatják, milyen bevételei lehetnek ebből az államnak.

Az NDA elnöke, Andrew Jolley szerint a lazított szabályozás serkentőleg hat majd a helyi turizmusra, ami már most sem elhanyagolható: csak Renóba és Las Vegasba évi 45 millió ember látogat el.

A Guardian szerint a szintén legalizált Kalifornia csinálhatja a legnagyobb üzletet a marihuánából, de Nevada sem kell szégyenkezzen. Az első egy év alatt a legalizált államok forgalma 40 százalékkal volt magasabb, mint amire előzetesen számítottak, csak Nevada állam kasszájába 70 millió dollár vándorolt a legalizálásnak köszönhetően.

Nevadában problémát jelent viszont, hogy hiába kapható a fű, a szállodák többsége még nem alakított ki olyan helyiségeket, ahol azt törvényesen el is szívhatják a vendégek, így a gyógyszertárak is a szabályozás pontosításáért lobbiznak. Ha hozzáigazítják a hatósági szabályokat a legalizálásról rendelkező törvényhez, a gyógyszertárak kalkulációja szerint az állam hét év alatt 1 milliárd dollár profitot termelhet a marihuána-eladásokból.

64 gyógyszertárban lehet már marihuánát vásárolni Nevadában, a boltok fele Las Vegasban van. A Demokrata Párt helyi politikusai most azon dolgoznak, hogy engedélyezzék is a fű fogyasztását minél több nyilvános és nem nyilvános helyen is. (Guardian)