Isztambul macskái világhírűek, egész estés játékfilm is szól már róluk, így hát semmi meglepő nincs benne, hogy a film- után a divatiparba is betörtek. Illetve berontottak, ahogy tette ez a skodri, ami egy isztambuli divatbemutatón ment fel a kifutóra, ahol a reflektorok kereszttüzében előbb természetesen lelkes tisztálkodásba kezdett, majd rátámadt a lengő ruhadarabokra, hogy végül ő maga is végigvonuljon. (Via TO)