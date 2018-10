Nem hajlandó elhagyni rezidenciáját a megpuccsolt Sri Lanka-i miniszterelnök

Ranil Wickremesinghe, a megpuccsolt kormányfő. Fotó: ISHARA S. KODIKARA/AFP

Bevette magát rezidenciájára Ranil Wickremesinghe Sri Lanka-i miniszterelnök. A kormányfőt pénteken váratlanul leváltotta az ország elnöke, Maithripala Sirisena, hogy a helyére a Sri Lankát 2015-ig tíz éven át elnökként irányító Mahinda Rajapaksát nevezze ki. Döntését alkotmányos puccsként értékelték a magántulajdonú lapok, ezt a véleményüket alátámasztja, hogy Sirisena a parlamentet is berekesztette három hétre, nehogy a kormányfő bizalmi szavazáson tudja bizonyítani, hogy igenis megvan a többsége.

Rajapaksa Kína barátja, Wickremesinghe viszont inkább Indiához közeledett volna.

A gyorsan eszkalálódó helyzetben visszahívták még a szabadságolt rendőröket is, a miniszterelnöki rezidencia és az elnöki palota közelében pedig katonai csapatokat látni. Rajapaksa közben az ország egyik legfőbb buddhista templomában kérte a szerzetesek áldását - Rajapaksa vezetésével verték le a buddhista többségű országban a hindu tamilok lázadását. (Via The Guardian)