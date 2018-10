Dárdai: Még egyszer megpróbálok segíteni, ha most se hallgatnak rám, többet nem fogok

Az M4 közszolgálati sportcsatornának adott hosszabb interjút Dárdai Pál, volt szövetségi kapitány, a Bundesligában szereplő Hertha Berlin vezetőedzője, akit meghívtak a Magyar Labdarúgó Szövetség hamarosan felálló szakmai bizottságába.

Az MLSZ szeptemberben döntött arról, hogy a stratégiai döntések alaposabb előkészítése érdekében új szakmai bizottságot állít fel, ebbe meghívták többek között Dárdai Pált is.

Az interjúban Dárdai elmondja, hogy nem ez az első ilyen alkalom, amikor kikérik szakmai segítségét, de legutóbb egyáltalán nem hallgattak rá. Meghívót már kapott, de az első összeülés még várat magára.

„Várom, hogy jelezzék, mikor lesz az első összeülés, mert szívesen segítek. Szabics Imrével, Lőw Zsolttal és az idősebb kollégákkal közösen az előző körben is nagyon komoly munka lett letéve az asztalra, ami direkt Magyarországra, a magyar iskolarendszerre és a honi focira nézve készült, de nem lett belőle semmi. Bízom benne, hogy ha itt most valami történik, akkor végigviszik a programot és lesz változás is, mert még egyszer nekifutok, de ha ebből sem lesz semmi, akkor többször nem próbálkozom azzal, hogy segítsek, mert ez is időbe kerül, az ember belead apait, anyait.”