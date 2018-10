Egy kecskeméti és egy zebegényi férfit is kihallgattak a szlovák újságíró megölése miatt, tőlük származhatott a fegyver

A magyar rendőrséget is bevonták a szlovák újságíró, Ján Kuciak és barátnője gyilkosai utáni nyomozásba, mivel két magyar férfi is a szlovák hatóságok látókörébe került, írja a hvg.hu egy európai rendőrségi határozat alapján. Az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték Kuciakot. A lap szerint már több magyarországi helyszínen is tartottak házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.

Jan Kuciak tényfeltáró újságírót és menyasszonyát, Martina Kusnirovát 2018. február 27-én lőtték agyon. Fotó: Vladimir Simicek/AFP

A szlovák nyomozók az egyik letartóztatott vallomása alapján jutottak el a Zebegényben élő K. L.-hez, akitől a gyilkos fegyver származhatott. A lap által megszerzett dokumentum alapján a vádlott vallomásán túl különféle „telekommunikációs adatok” is arra utalnak, hogy a magyar férfinek köze volt a gyilkosságnál fegyverhez. Az iratok szerint a fegyver beszerzéséhez egy másik magyar állampolgárnak, a Kecskeméten élő K. I. R.-nek is köze lehetett.



Az aktuality.sk újságíróját és barátnőjét, Martina Kusnirovát februárban ölték meg nagymácsédi otthonukban. A szlovák ügyészség nemrég jelentette be, hogy négy férfit vádoltak meg az ügyben: a magyar származású Sz. Tamást, aki valószínűleg leadta a lövéseket, a szintén magyar származású A. Zoltánt, aki a közvetítő volt, illetve a sofőrként-segítőként közreműködő M. Marček-et, valamint az akciót szervező, többieket kifizető A. Zsuzsovát.

A lap szerint a magyar rendőrség október 25-én házkutatást tartott abban a zebegényi házban, ahol K. L. lakik, ez egyben a cégének székhelye is, valamint ugyanennek a cégnek a salgótarjáni telephelyén. Átkutattak egy váci ingatlant, amely K. L. feleségéhez köthető, de jártak K. I. R. kecskeméti ingatlanában és Budapesten, egy VIII. kerületi ingatlanban is. Ugyanakkor a hvg.hu úgy tudja, nem találták meg a keresett fegyvereket.

A hvg.hu szerint bár a két magyar állampolgárságú férfit csak tanúként hallgatták ki, ezért utána mindketten szabadon hazamehettek.