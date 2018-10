Soha nem volt még ilyen meleg ez a nap

Egy Csongrád megyei településen 27 foknál is melegebb volt, és több mint 10 fokkal melegebb volt az országban az ilyenkor szokásosnál - közölte az OMSZ. Eddig Szerepen volt a legmelegebb október 29-én, ahol 1923-ban 25,9 Celsius-fokot mértek. Most több mint egy fokkal melegebb volt, a Csongrád megyei Kübekházán 27,1 fokra melegedett a levegő.



A fővárosban 90 éves rekord dőlt meg. 1928 óta 23,5 fok volt a napi fővárosi rekord. Most Budapesten két mérőhelyen - a II. kerületben és Újpesten - is 24,3 fokig emelkedett a hőmérséklet. A meteorológiai szolgálat kitért arra is, hogy hétfőn az országos átlagos maximum 24 fok körül alakult, ami 11 fokkal magasabb az ilyenkor szokásos 13 foknál - írja az MTI.

A mostani maximumok június első felére, illetve szeptember elejére jellemzőek Magyarországon.

A hosszú hétvégén is elég szép idő lesz.