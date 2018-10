Megölték a börtönben James Whitey Bulgert, a legendás bostoni maffiózót

A 89 éves bostoni gengsztert nem sokkal azután találták holtan a cellájában, hogy Floridából Nyugat-Virginiába szállították.

Jimmy Bulger, vagyis Whitey a hatvanas években még csak egy katona volt Boston egyik ír bandájában, aztán aztán eladta a főnökét, talán meg is ölte. Majd beszervezte az FBI, védett informátorként lett a bostoni maffia feje. A hatóságok végül az FBI-t kihagyva csaptak le rá 1994-ben, de megszökött, és 17 év bujkálás után egy volt szépségkirálynő adta fel. 2013-ben, 83 évesen állt bíróság elé. A per az FBI számára is kínos lett, mivel Bulgert besúgóként a korrupt igazságszolgáltatás, ha nem is bátorította, de lehetővé tette a gyilkosságokat, amikkel vádolják.

James Whitey Bulger életéről több film is készült, pár éve Johnny Depp alakította a Fekete misében.



James "Whitey Bulger a letartóztatásakor, 2011-ben Fotó: HO/AFP

A börtön nem nyilatkozott arról, hogy az életfogytiglani büntetését töltő Bulgert miért vitték másik börtönbe. A halál okát nem részletezték, de a börtönőrök szakszervezete a CBS-nek arról beszélt, hogy gyilkosság történt. Richard Heldreth szerint az elmúlt hét hónapban már ez a harmadik gyilkosság ebben a börtönben. (BBC)