Ne legyél Grincs! Éld át a karácsonyi yolot napi 5.900-ért!

Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az Európán belüli, viszonylag közeli városokban található adventi vásárok, melyek sok esetben már november elején megnyitják kapuikat a látogatók előtt. Persze Bécs, Graz, Ljubljana vagy Prága ünnepi álomvilágának megcélzása nem kis stresszel jár. Aki zötykölődött már valaha régi vonatokon vagy túlzsúfolt buszokon, inkább traumatikus élményként éli meg ezeket az utakat, pedig lehetne ez másként is! Íme, 5 egyszerű és kézenfekvő tipp, mely igazi élménnyé varázsolja az egynapos kiruccanásokat is!



1, Hova is menjünk?

Mindig sarkalatos kérdés, hogy hova is utazzunk a téli időszakban. A klasszikus bécsi vásárokat járjuk végig vagy a régimódian bájos Prága ünnepi forgatagában kavarogjunk, esetleg kevésbé ismert osztrák falvak és kisvárosok adventi kínálatát szemlézzük? Az út megtervezésekor érdemes az adott település vagy vásár honlapján informálódni – hisz nem csak a nyitvatartási idők, árusok listája és egyéb kulcsfontosságú információk lelhetőek fel a neten, de a tavalyi képek, vélemények is sokat nyomhatnak a latban, amikor döntésre kerül sor. Ezután jöhet a menetrendünk megtervezése, amennyiben szükség, akár szállás foglalása is.

Fotó: LeoPatrizi/Getty Images

2, Autóval a legjobb

Pár traumatikus busz- és vonatúttal a hátunk mögött egyértelművé válik, hogy a pár óránál hosszabb utakra autóval érdemes menni. Persze ha a dugókra, fenntartási költségekre, vagy csak a környezetvédelemre hivatkozva nincs autónk, akkor sem kell kétségbe esnünk. A legkötetlenebb és legkényelmesebb megoldás az autókölcsönzőknek hála már könnyen elérhető. Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy a kölcsönzési díjat el is lehet osztani a velünk tartó barátokkal, így mindannyian kényelmesen, kedvező áron és jó társaságban jutunk el a kiszemelt úti célhoz. Ha pedig jóval korábban tervezzük meg ezeket a hétvégi kiruccanásokat, sokszor szuper kedvezményeket lehet találni a kölcsönzők oldalán. Például a SIXT, most egy különlegesen kedvező ajánlattal hív el világot látni az Orange Days alatt. Mit garantál a SIXT? Mindent, ami praktikus az első közös téli kalandra: egy tiszta, jól felszerelt, keveset futott, tökéletes műszaki állapotban lévő, megfelelően biztosított autót. Ráadásképp az Orange Days alatt most akár napi 5900 Ft-ért! Tetszik? KATT ide a részletekért!

3, Fő a biztonság

Induláskor ne csak a személyes iratainkat és a pénztárcánkat ellenőrizzük, de a szeszélyesebb, hidegebb időjárásra is készüljünk fel. Novemberben a városi felfedező túrák bizony kevésbé kellemes élménnyé válhatnak, ha teljesen átfagyunk. Ha nem kell amiatt aggódnunk, hogy hogyan visszük magunkkal a pufidzsekit vagy a plusz pulcsit, akkor bátran dobjunk be az autóba pár réteg plusz ruhát. Az autóról se feledkezzünk meg – téligumi, fagyálló folyadék, biztosítás, teli tank… Persze a bérelt autó másik nagy előnye, hogy emiatt sem kell, hogy fájjon a fejünk mielőtt útnak indulnánk. Már csak a hangulatos zene kiválasztása vár ránk!

4, Ne csak a karácsonyi őrületről szóljon az út!

Ha sok már a Christkindlmarkt nyüzsgése, akkor engedjük kicsit el az ajándékok beszerzését és az ünnepi dekorációk felhajtását és nézzünk körül a városban is. Bármi is legyen az úti célunk, indulás előtt nézzük meg a térképen, hogy a kiszemelt vásárokhoz, üzletekhez közel milyen nevezetességek, látnivalók vannak, így egy kis városnézéssel is megfűszerezhetjük a kiruccanásunkat.

5, Illatok, ízek, fények.

A téli varázsvilág nem csak a hótól és a mindent átható karácsonyi hangulattól lesz tökéletes, de bizony az illatok, ízek és fények hatása sem lebecsülendő. Engedjünk meg magunknak egy kis szünetet az őrült shoppingolás és nézelődés közben, igyunk egy finom alkoholmentes puncsot, kóstoljuk végig a helyi finomságokat, egyszóval adjuk meg a módját a kikapcsolódásnak. Hála a kölcsönzött autónak, úgy sem kell sietnünk a buszhoz, nem kell alkalmazkodnunk a turistacsoporthoz!