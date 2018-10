Soha ekkora pontyot még nem fogtak a Balatonon

Rekord méretű pontyot fogtak a Balatonból, közölte Facebook-oldalán a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A hatalmas állat Hoffer Dávidnak sikerült horogra tennie szerdán. Elmesélte, hogy

"jobbos botját dupla 24mm-es bojlival csalizta fel, amelyet az említett területre be is húzott még az érkezés napján. A ma reggeli órákban Dávid ejtős kapásra lett figyelmes, amely tudatta, hogy van érdeklődő a bot túlsó végén. Gyorsan csónakba pattant és már hasított is a hal felé, hogy megkezdődhessen a fárasztás. A küzdelem több mint 40 percen át tartott, a kapitális példány egyszerűen nem akarta magát megadni. Összesen háromszor sikerült „felimádkozni” a vízfelszínre, az utolsónál sikerült is megmeríteni."