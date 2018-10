Visszaadta a megbízását és elérhetetlenné vált a válogatott vízilabdás edzőit szexuális erőszakkal megvádoló kislány ügyvédje

Az ATV szerda esti Híradójában számolt be arról, hogy szakértők vizsgálják azt a kislányt, aki megvádolta két vízilabda-edzőjét azzal, hogy szexuálisan zaklatták két éve. A sportolók ügyvédei közölték:

mind a mai napig nem keresték meg ügyfeleiket a rendőrségtől.

Az ATV Híradója szerette volna megkérdezni az ügyben a kislány ügyvédjét, az ügyet kirobbantó Gerencsér Andrást, de elérhetetlenné vált, úgy tudni, hogy időközben

visszaadta a megbízást,

és nem ő képviseli a kislányt.

A vízilabdázókkal szembeni feljelentésről elsőként a Blikk számolt be még szeptember közepén, ott azt írták, hogy "két sztársportoló" hónapokig zaklatott szexuálisan egy 11 éves kislányt. Azt, hogy vízilabdázókról van szó, a kormányközeli TV2 Tények című műsora közölte, hozzátéve, hogy az egyikük olimpiai bajnok. A Tényekben még az is elhangzott, hogy az áldozatot a jövő héten vizsgálja meg nőgyógyász és pszichológus, aztán a két pólós nevét is nyilvánosságra hozták.