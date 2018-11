A józsefvárosi önkormányzat felmondta a Kék Ló szerződését

Csütörtökön jelentette be a Kék Ló, hogy december végétől nem működhetnek a VIII. kerületi Déri Miksa utcában, a Rákóczi csarnok közelében, mert az önkormányzat lakossági panaszokra hivatkozva felmondja a bérleti szerződésüket.

Ha valakinek nem lenne meg, a Kék Ló a hazai fiatal avantgard/improvizatív jazzszíntér fontos helyszíne lett az elmúlt években, mellette pedig egyike az egyre kevesebb olyan belvárosi kocsmának, melyek nem a franchise-szerűen kialakított gyors lerészegedésről szólnak, hanem sajátos hangulatuk és arculatuk van. A Kék Ló korábban a Kazinczy utcában működött, még bőven a bulinegyed kialakulása előtt költöztek oda, és pont az egyre élhetetlenebb erzsébetvárosi állapotok miatt döntöttek két éve a költözés mellett.

Mint a Kék Ló csapata írja, nem adják fel teljesen a reményt, és most keresnek kiadó bérleményeket a környéken, ehhez pedig ötleteket szívesen várnak a támogatóiktól. Illetve persze azt is, ha valaki szívesen támogatná őket fedezettel egy új hely nyitásához. Mindenki mástól pedig azt kérik, hogy addig is látogassák a koncertjeiket, amíg lehet.

A Kék Ló megszűnése önmagában is szomorú esemény a budapesti zenekedvelők számára, de ráadásul ez illeszkedik egy tágabb trendbe is: az utóbbi időben látványosan fogyatkoznak Budapesten az olyan független és alternatív koncerthelyszínek és kocsmák, melyek működése a kétezres évek elején olyan sokat dobott a város hangulatán.