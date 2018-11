Három hete felbukkant a Central Parkban egy csodakacsa, azóta mindenki odavan érte

Október 10-én egy teljesen lehetetlen állatra figyeltek fel New Yorkban, a Central Parkban, amely azóta is vagy a park tavában úszkál, vagy a környéken jár-kel, és láthatóan remekül érzi magát. Egy mandarinkacsára, avagy mandarinrécére:



A kacsa megjelenése azért furcsa, mert az az állat Japánban és Kínában őshonos, a helyieknek pedig fogalma sincs róla, hogyan kerülhetett a Central Parkba. A környékbeli állatkertekből nem hiányzik ilyen példány. Lehetséges, hogy egy gyűjtő engedte el, vagy elszökött, de New Yorkban például nem is lehet kacsát tartani.

Mindegy is, a helyiek imádják, tele van vele a Twitter, a helyi Főkert szerint pedig nincs vele dolguk, amíg meg nem sérül, addig hagyják, had élje az életét New Yorkban. A helyiek figyelmét azért felhívták, hogy ne zavarják az állatot.

