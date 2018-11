Éhes vaddisznók mászkálnak Barcelona belvárosában

Hogy milyen súlyos a helyzet? A barcelonai hatóságok azzal dicsekednek, hogy sikerült évi 369-re visszaszorítaniuk a vaddisznó-észlelések számát a városon belül, szemben a 2016-ban jelentett 1187 esettel.

Most azért járta be a világsajtót néhány békésen bóklászó vaddisznó képe, mert már nem csak a város peremén, hanem annak turisták által elárasztott központjában is feltűntek az állatok. Ebben a cikkben van erről egy videó is:

A környéken, a Collserola-hegység erdeiben a vaddisznók szabadon élhetnek, természetes ellenség és intenzív vadászat veszélye nélkül. De ha megéheznek, akkor irány a város és annak kukái. A hatóságok az erdőhöz közeli kerületekben már lezárták a kukák tetejét, a lakosságot pedig arra kérték, ne rakjanak ki kaját a macskának-kutyának.

A vaddisznó alapvetően nem veszélyes az emberre, bár pont a barcelonai egyetemen készült egy olyan kutatás, amely szerint a szemétevésre rászokó, városlakó vaddisznók nagyobb eséllyel viselkednek ellenségesen az emberrel szemben. (via Guardian)