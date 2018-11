Itt a javaslat, amit a Fidesz, a Jobbik, és a DK-n kívül minden ellenzéki frakció támogat

Beállt a Jobbik javaslata mögé a Fidesz is: Szávay István jobbikos képviselő azt szeretné, ha október 16-át magyar-székely összefogás napjává nyilvánítanák - írja z Index. A javaslat szerint a dátum azért fontos, mert ez volt az 1848. évi agyagfalvi székely nemzetgyűlés kezdőnapja. Magát a javaslatot is október 16-án nyújtotta be Szávay, hozzá csatlakozott előbb Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke, majd az MSZP-s Molnár Zsolt és a Párbeszéd részéről Kocsis-Cake Olivio. Hétfőn a benyújtókhoz csatlakozott a fideszes Pánczél Károly és a KDNP-s Szászfalvi László.

Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője, a párt nemzetpolitikai kabinetjének elnöke nyakában kötéllel, kezében a székely zászlót tartva sajtótájékoztatón reagál a magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos román kormányfői nyilatkozatra Románia budapesti nagykövetsége előtt 2018. január 12-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA