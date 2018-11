15 évre ítélnének egy 94 éves volt SS-tisztet Németországban

A vád szerint Johann Rehbogen a II. világháború idején, 1942 júniusa és 1944 szeptembere közt a stutthofi haláltáborban SS-tisztként részt vett több mint száz lengyel, 77 orosz hadifogoly és további több száz zsidó meggyilkolásában.

Mivel Rehbogen a háborús bűnök elkövetése idején még nem töltötte be 21 életévét, a münsteri fiatalkorúak bírósága előtt kell felelnie tetteiért. Az egykori tiszt tagadja, hogy tudott volna az elgázosításokról és tömeggyilkosságokról.

Johann Rehbogen a münsteri bíróságon Fotó: Guido Kirchner/dpa Picture-Alliance/AFP

A kerekesszékkel közlekedő férfit, aki idős kora miatt naponta két órát vesz csak részt a tárgyaláson, 15 év börtönbüntetéssel fenyegeti a bíróság, bár idős kora miatt az is kérdéses, hogy letölt-e valamennyit is a büntetéséből. Az illetékes dortmundi ügyész úgy fogalmazott, egyelőre nem biztos, hogy a vádlott fizikailag alkalmas lesz arra, hogy bíróság előtt feleljen is tetteiért.

Az ügyészség közleménye egészen konkrét pontokat is megfogalmaz Rehbogennel szemben, aki a vád szerint 1944 júniusa és 1945 áprilisa között több száz, munkára alkalmatlannak talált zsidó lelövetésében, 1942 és 1944 között pedig további 140 zsidó gyermek és nő mérgezett injekció általi halálában működött közre.

Más rabokat a stutthofi nácik egyszerűen hagytak halálra fagyni 1943 és 1944 telén. Összesen több mint 65 ezer embert öltek meg a Gdanszk melletti lágerben.

Rehbogent az Egyesült Államok hadserege foglyul ejtette a háború után, de visszatérhetett Németországba, ahol Észak-Rajna-Vesztfália tartományban tájépítészként dolgozott. Tavaly hallgatta ki náci múltja miatt a rendőrség, de tagadta, hogy közreműködött volna a haláltábor gyilkosságaiban.

A bíróság nem, de a náci háborús bűnöket feltáró Wiesenthal Központ nyilvánosságra hozta Rehbogen személyazonosságát. (BBC)