Fődíjat nyert Mészáros Márta filmje a spanyol La Laguna filmfesztiválon

Mészáros Márta rendezõ az Aurora Borealis - Északi fény címû filmjének sajtóvetítése után Budapesten, a Puskin moziban 2017. október 16-án Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A legjobb játékfilm díját nyerte el Mészáros Márta legutóbbi rendezése, az Aurora Borealis - Északi fény című magyar alkotás Spanyolországban - írja a Filmalap közleménye alapján az MTI.

A Törőcsik Mari, Tóth Ildikó és Törőcsik Franciska főszereplésével, a Filmteam gyártásában készült filmet a november eleji La Laguna Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon, San Cristóbal de La Laguna-ban díjazták.

Nem az első elismerése ez Mészáros filmjének: Chicagóban tavaly az Aurora Borealis közönségdíjat nyert, a jelenleg is zajló denveri filmfesztiválon is vetítik a filmet, ami helyet kapott a Dán Filmintézet rangos fesztiválja, a koppenhágai East by Southeast műsorában is.

Az egy éve bemutatott, két párhuzamos idősíkban játszódó film egy család történetét, közelebbről anya (Mária - Törőcsik Mari) és lánya (Olga - Tóth Ildikó) kapcsolatát tárja fel.