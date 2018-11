Meccsnapon vették őrizetbe a Monaco orosz oligarcha-tulajdonosát

Otthonában őrizetbe vették és kihallgatták Dimitrij Ribolovljevet, az AS Monaco orosz tulajdonosát, akit azzal gyanúsítanak, hogy offshore-számlákról színlelt szponzori szerződéseken keresztül próbált pénzt juttatni klubjához.

Dimitrij Ribolovljev Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A Mediapart francia oknyomozó portál szerint az AIM reklámügynökségen keresztül próbált Ribolovljev 140 millió eurót juttatni csapatához. A klub így akart mentesülni az UEFA által 2014-ben bevezetett pénzügyi fair play szabályai alól, amely tiltja, hogy a klubok három egymást követő évben összesen 30 millió eurónál nagyobb veszteséget halmozzanak fel.

A hírt elsőként közlő Le Monde szerint az ügy összefüggésben van azzal, hogy nemrég korrupció és befolyással való üzérkedéssel miatt a hatóságok megvádolták és lemondatták a hercegség igazságügyi miniszterét. Ribolovljevet 48 órán keresztül tarthatják őrizetben anélkül, hogy nyomozás indula ellene.

Ribolovljev, akinek vagyonát a Forbes 6.8 milliárd euróra taksálja, az Urakali trágyagyártó cégen keresztül gazdagodott meg, a cégtől 2010-ben vált meg, de gyakori szereplője azóta is a híreknek.

A 444-en legutóbb akkor írtunk róla, amikor híre kelt, hogy a Salvador Munti c. képet, amit 2013-ban 127,5 millió dollárért vett meg, és amit 2017-ben 450 millió dollárért adott tovább az Egyesült Arab Emírségek kulturális minisztériumának, valószínűleg nem is Leonardo festette.

A történet azzal kerek, hogy a Ribolovljevet épp aznap vitték be, amikor csapata otthon az FC Bruges csapatával játszott BL-csoportmeccset. 4-0-ra kaptak ki odahaza, ki is estek ezzel. (Financial Times)