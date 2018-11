Titokban rákkeltő vegyi anyaggal mérgezte társát a fiatal kémikus

Hátborzongató sztoriról adott hírt egy kémiai szakportál, a Chemistryworld: a kanadai Kingston egyik egyeteme, a Queen's University hallgatója bevallotta, hogy hosszú időn keresztül szándékosan mérgezte egyik társa italát és ennivalóját olyan karcinogén vegyszerekkel, amelyeket kísérleti patkányoknak szoktak adni, hogy azokon daganatokkal kísérletezhessenek.

Illusztráció: injekciós tű kék folyadékkal Fotó: flickr

Zijie Wang több alkalommal dimetil-nitrózamint (NDMA) kevert áldozata italába, illetve fecskendezett bele reggelijébe és a péksüteményeibe. Wang társa, aki korábban sokáig szobatársa is volt, túlélte a sorozatos mérgezést, és november 2-án tanúskodott is a bíróságon az ügyben. Azt mondta, élete végéig rettegni fog, hogy mikor és milyen daganat fejlődik majd ki a testében, és már most olyan elváltozásokat észlelt a mellkasán, ami aggasztja. Wangról december 11-én dönt a bíróság.

Az áldozat arról számolt be a bíróságon, hogy először januárban lett rosszul, miután beleharapott kettőt egy almás táskába. A péksütemény keserű volt, ezért kidobta, de néhány órával később így is hánynia kellett és rosszul lett. Következő héten egy fahéjas sütemény után voltak hasonló élményei, és idővel azt vette észre, hogy furcsa íze van a víznek, amit iszik.

Az áldozat végül úgy járt a dolog végére, hogy kamerát helyezett el a közös helyiségben, és ott látta, amint Wang épp mérget fecskendez be egy darab kenyérbe, ami az övé volt. Wang később azt vallotta, hogy csak etanolt juttatott a kenyérbe, de a toxikológiai vizsgálat meghazudtolta.

Wang egy kínai egyetemen szerezte első diplomáját, mielőtt Kanadába költözött, hogy Phd-zzen. Mint kiderült, sorozatos konfliktusai voltak, sokan nem kedvelték az egyetemen.

Az NDMA-t - ami más bűnügyekben is előkerült már mint gyilkos vegyi anyag - rendszerint arra használják tudósok, hogy patkányokban májdaganatokat fejlesszenek ki, hogy aztán annak gyógyításával kísérletezhessenek.

Egy 1 kilós patkány számára már 30 mg is halálos lehet, ami annyit tesz, hogy egy 70 kilós felnőtt számára 2 gramm lehet végzetes. Innen nézve az áldozatnak szerencséje volt, mert a Queen University Journal szerint olyan vizes üvegeket is találták nála, amikben több gramm NDMA-t mutattak ki. (ChemistryWorld)