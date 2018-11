Az orosz trollok megpróbáltak beleavatkozni a félidős választásokba is

Egy nappal a félidős amerikai választások előtt a Facebook száznál is több, a szentpétervári trollgyárhoz, az Internet Research Agency-hez (IRA) köthető fiókot tiltott le. A cég kedden hozta nyilvánosságra a történteket, és most először ismerte el nyilvánosan, hogy az amerikai titkosszolgálatok előzetes figyelmeztetése alapján kezdték azonosítani a választók befolyásolására törekvő orosz fiókokat.

"Az amerikaiaknak tudniuk kell, hogy külföldi szereplők, különösen Oroszország továbbra is befolyásolni próbálja a közvéleményt és a választókat. Az Egyesült Államok nem fogja tűrni az ilyen külföldi beavatkozást a választásainkba, legyen szó akár orosz, kínai, iráni vagy más szereplőkről" - írta a Facebook és az FBI közös közleményében.

Az amerikai hatóságok idén februárban az IRA 13 munkatársa ellen emeltek vádat. a vádirat szerint az IRA 2014-ben kezdett kampányt a Facebookon és más közösségi oldalakon az amerikai választók befolyásolására, csak a Facebookon 126 millió amerikai választót értek el tartalmaikkal.

Októberben az amerikai igazságügyi minisztérium újabb gyanúsítást jelentett be, eszerint egy Jelena Alekszejevna Huszjanova nevű orosz állampolgár többmillió dolláros költségvetésből próbálta fokozni a feszültséget a félidős választások előtt. (Via The New York Times)