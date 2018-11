Elszívták az összes füvet Kanadában

A The New York Times számolt be arról, hogy három héttel a legalizálás után Kanada kezd kifogyni a marihuánakészleteiből.

nem valósul meg a legalizáció egyik legfőbb célkitűzése: a marihuána illegális kereskedelmének, és hozzákötödő bűncselekményeknek a felszámolása.

A két legnépesebb tartományban, Ontarióban és Quebecben, konkrét marihuánahiány van, több boltnak is be kellett zárnia ideiglenesen. Egyes hangok szerint a készlethiány azzal fenyeget, hogy

Sok fogyasztó azt üzente a kormánynak, írja a lap, hogy a marihuánakészlet-hiány miatt visszatérnek egykori, törvénytelenül működő kábítószer-kereskedőjükhöz.