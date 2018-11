Selmeczi Gabriella kinyilatkoztatta: Mindent felülíró kötelezettségünk, és kényszer, hogy több gyermek szülessen Magyarországon

"Ez egy mindent felülíró kötelezettségünk, és kényszer, hogy több gyermek szülessen Magyarországon," mondta a Hír TV Magyarország élőben című műsorában Selmeczi Gabriella.

A Fidesz országgyűlési képviselője a legújabb nemzeti konzultációra reagálva kijelentette:

"a mi felelősségünk is törvényhozóké, hogy végül is ne anyagi kérdés legyen az, hogy fiatalok gyermeket vállalnak, hanem érezzék, hogy ez mekkora boldogság, ahogy látjuk a saját tapasztalatainkból is, hogy milyen nagy boldogság az, hogy ha gyermeket vállalunk."