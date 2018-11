Stockholm nem engedte, hogy az Apple üzletet nyisson a város legrégebbi közparkjában

Stockholm városvezetése a múlt hónapban jelentette be, hogy nem fogják engedélyezni, hogy új Apple Store nyíljon a város főterén. Az önkormányzatnak nem az Apple megjelenésével volt baja, hiszen az amerikai cégnek már három üzlete is van a svéd fővárosban, viszont a tervezett új bolt helyszínét nem tartották elfogadhatónak: a cég ugyanis a Kungsträdgårdenbe, azaz a Királyi kert nevű öreg, parkos térre költözött volna, ez pedig nem tetszett a városvezetésnek.

Az Apple összesen 375 négyzetméternyi területet épített volna be, ami viszonylag kis szelete lett volna a parknak, ugyanakkor így is jelentős kisajátítása lett volna a közparknak.

Ami nem jött össze az Apple-nak, azt más amerikai cég már meglépte: a TGI Fridays már betelepült a népszerű parkba egy étterembe, mivel a helyi rendeletek lehetővé tették, hogy vendéglátóhelyek a parkba költözzenek, és ezt használta ki a TGI.

Az Apple esetleges érkezésének hírét viszont komoly ellenállás fogadta a helyiek részéről. A Citylab összefoglalója szerint az amerikai techcég eleve szívesen játszik rá arra, hogy nem szokványos üzletekbe, hanem újraértelmezett városi terekbe költözteti be üzleteit, ezzel hangsúlyozva a márka egyediségét. Emellé társul az a narratíva, hogy az Apple így közösségi tereket hoz létre, melyek többek egy szimpla üzletnél.