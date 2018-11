Völner államtitkár amerikai filmekben látott no go-zónákkal jött, pedig a tavaszi EP-választásról kérdezték

Alapkérdésnek szánta, beugratós lett belőle. Az Echo TV Napi aktuális című műsorában merészelte feltenni Velkovics Vilmos azt a kérdést Völner Pálnak, hogy

Az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára nem tudta a helyes panelválaszt, de megpróbálta kitalálni. Völner másfél perc alatt eljutott oda, hogy az Egyesült Államokhoz hasonló jöhet létre itt Európában.

"Menjenek el oda, nézzék meg, hogy ők hol tartanak. Sokkal hamarabb kezdték, inkább történelmi hagyományok nélkül. Nekik nem kellett megsemmisíteni semmit ebben a kérdéskörben. Látjuk, ott is vannak kínai negyedek, ha nézzük az amerikai filmeket, akkor tudjuk, hogy vannak olyan no go-zónáknak is tekinthető területrészek, amelyekre szerintem Európának nincs szüksége."