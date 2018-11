21 év - 100 000 lézeres szemműtét a Sasszemklinikán

A Sasszemklinika nyereményesővel ünnepli a 100 000. Sasszemkezelést, 21 év bizalmát. Lássuk, mi mindennek köszönhetők ezek a meggyőző számok!



Te már sasszemű vagy? Vagy még lencsét, esetleg szemüveget viselsz, de gondolkozol a lehetőségen? Ha bármelyik is igaz rád, most nyerhetsz! Tengerparti utazást, GoPro 7 Black videókamerát vagy napszemüveget – és persze mindenekelőtt csúcstechnológiás Sasszemkezelést, ha azok közé tartozol, akik még nem éltek a 21. század legfejlettebb megoldásával. Hiszen a legnagyobb nyeremény a jó látás maga.

Sasszemklinika- Magyarország legnagyobb lézerszemészeti klinikája

Kompromisszumok – feltétlen szükségesek?

Ma minden második felnőtt kontaktlencsét vagy szemüveget visel. Sokan annyira hozzászoktak már ezekhez, hogy nem is gondolják, hogy szabadabban is élhetnének. Talán eszükbe sem jut, mennyi kompromisszumot kötnek nap mint nap… Reggel kiveszik a kontaktlencsét a folyadékból, aprólékos mozdulatokkal felhelyezik vagy épp a szemüvegük után tapogatóznak. És ekkor még nem sportoltak, nem voltak szaunában, nem indultak kirándulásra: csupa olyan dolog, amiben akadályoz a lencse vagy a szemüveg.

Gyorsan, fájdalommentesen

Pedig már harminc éve megvan a megoldás: a lézeres szemműtét, melynek köszönhetően ma már egy gyors és fájdalommentes beavatkozással egész életünkre jó látásunk lehet. Mivel az eljárás kockázatmentes, egyre többen döntenek a végleges megoldás mellett. A Sasszemklinika – amelyet tízből heten választanak - a 21 év során mindig arra törekedett, hogy a világon elterjedt legkorszerűbb, legmegbízhatóbb látásjavító lézerszemészeti megoldásokat biztosítsa, hiszen a legfontosabb cél náluk az elégedetten távozó páciens.

Töretlen fejlődés

1997-ben volt az első látáskorrekciós műtét, melyet az akkor legkorszerűbbnek számító felszíni, PRK megoldással végeztek. 2006-ban bevezetésre került az első, forradalminak számító FEMTO lebenyes lézerkezelés, amelynek köszönhetően a műtétet követően gyors a gyógyulás, így akár már másnap munkába is állhat. Ezt a megoldást a közismerten szigorú szűrésen áteső NASA űrhajósoknak és a TOP GUN vadászpilótáknak is engedélyezik.

A Sasszemklinika 2012-ben végezte el az első olvasószemüveg-kezelést, aminek köszönhetően megszabadulhat a bifokális vagy multifokális szemüvegétől. Még ugyanebben az évben megtörtént az első Sasszem NO-Touch kezelés, amely érintés nélkül történik, 5D szemkövetéssel.

A Sasszemklinikán három különböző csúcstechnológiájú lézer áll az éles látás szolgálatában. Ez azért fontos, mert így az orvosok az előzetes alkalmassági vizsgálat eredményei alapján mindenkinek a számára legmegfelelőbb, személyre szabott megoldást képesek nyújtani.

Orvosi garancia

A klinika elsőként vezette be Magyarországon az orvosi garanciavállalást. Emellett megnyugtató lehet az is, hogy nemcsak maga a Sasszemklinika főorvosa, igazgatója, vezető asszisztense és sok dolgozója sasszemű, de számos ismert ember is itt talált rá a végleges megoldásra. Rubint Réka, Schobert Norbert, Gönczi Gábor, Tatár Csilla, Gombos Edina, Lola, Kiss Norbi, Storcz Botond: csak néhányan azok közül, akik immár 100% felett látnak. Van, akinek a látásélessége eléri a 160%-os szintet!

Az intézmény munkatársai nyereményjátékkal szeretnék megünnepelni a 100 000. kezelést. Mit lehet nyerni? Az attól függ, hogy kezelés előtt állsz, vagy már túl vagy rajta.

Ha szeretnél sasszemű lenni:

díj: Egy szabadon választott lézeres szemműtét

díj: A GoPro legújabb videókamerája: GoPro Hero 7

díj: Egy szabadon választott napszemüveg a Sasszemklinika aktuális kínálatából.



Hogyan nyerhetsz? Nincs más dolgod, mint készíteni egy rövid videót, amelyben megosztod, hogy miért szeretnél sasszemű lenni. A részletekért kattints IDE!

Ha már sasszemű vagy:



díj: Egy 2 fős, 1 hetes, all inclusive utazás minimum 4 csillagos, tengerparti hotelben a Kanári-szigetekre

díj: A GoPro legújabb videókamerája: GoPro Hero 7 Black videókamera

díj: Egy szabadon választott napszemüveg a Sasszemklinika aktuális kínálatából.



Hogyan nyerhetsz? Nincs más dolgod, mint készíteni egy rövid videót, amelyben megosztod, hogy miért jó sasszeműnek lenni. A részletekért kattints IDE!

És még egy esély:

Vajon kié lesz a 100 000. Sasszemkezelés?

Éppen azt fontolgatod, hogy megéri-e a lézeres szemműtét? Ne gondolkodj tovább! Hiszen most a tiéd lehet ajándékba - jelentkezz ingyenes alkalmassági vizsgálatra! Ha alkalmas vagy és pont a százezredik kezelés jutna rád, az árát a Sasszemklinika visszafizeti!

2018. november 7-én indul a játék, siess, hátha te leszel a szerencsés! A nyereményjátékot itt találod.

A nyereményjáték szabályzatát itt olvashatod. Sok sikert mindenkinek!

