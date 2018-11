A Fehér Ház manipulált videóval próbálta bebizonyítani, hogy a CNN tudósítója bántotta a gyakornoknőt

A Fehér Ház visszavonta Jim Acosta, a CNN tudósítójának belépőkártyáját. Sarah Sanders, Donald Trump sajtófőnöke a döntést azzal a nyilvánvaló hazugsággal indokolta, hogy Acosta szerdán fizikailag bántalmazta a Fehér Ház egyik gyakornokát, egy fiatal nőt, aki a felvételek alapján valaki utasítására megpróbálta kitépni a riporter kezéből a mikrofont Trump sajtótájékoztatóján.

Állítása igazolására Sanders a Twitteren egy videófelvételt is nyilvánosságra hozott, ez azonban elég feltűnően manipulált:

Mint látható, a jelenetet részben kilassították, ám amikor a fizikai kontaktushoz érünk, hirtelen visszagyorsul a felvétel, sőt, még tán rá is van gyorsítva. A mozdulat így már-már erőszakosnak tűnik, bár azért továbbra is inkább tűnik úgy, hogy a gesztikuláló Acosta csak véletlenül akad bele az előtte keresztbe nyúló, és a mikrofonjára rákapó gyakornok karjába.

Sanders elég gyorsan lebukott a manipulációval, hiszen ehhez elég volt csak az összevissza lassított-gyorsított felvétel mellé kirakni egy normálisan lelassított felvételt:

Az eredeti felvételt amúgy még az is hallható, hogy Acosta, miközben a gyakornok folyamatosan próbálja kitépni a kezéből a mikrofont, még elnézést is kér azért, hogy véletlenül összeakadt a kezük. (Via Axios)