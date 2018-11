A páciens csak a lilára száradt párizsit akarta lefotózni, de szóltak neki, hogy az egérszaros pelenkacsomag még jobb téma

Ezt a videót egy olvasónk készítette, akinek a nevét titokban tartanánk, mert mint leveléből kiderült, hamarosan maga is befekszik a Péterfy kórházba, ahol a felvételt készítette.

Most csak gyógyszert felíratni járt ott, így csak véletlenül látott meg a fekvőbetegosztályon egy „lilára keményedett párizsit”. Neki is állt dokumentálni, amikor szóltak neki, hogy öt méterrel arrébb az egérszaros pelenkacsomag még annál is jobb téma.

A felvétel azért ilyen rövid, mert ezen a ponton a kórház dolgozói már közbeléptek, és jelezték olvasónknak, hogy a bejáratnál kihelyezett táblán figyelmeztetik a kórházba látogatókat, hogy nem szabad videózni az épületben, ahol amúgy a betegek által használható vécékben nemhogy a kórházi fertőzések elleni harc leghatékonyabb, az egészségügy teljes költségvetésére vetítve filléres, cserébe rengeteg, drága antibiotikumokkal kezelhető, vagy akár végzetes fertőzés megakadályozásával rengeteg megtakarítást hozó kézfertőtlenítő, de még csak mezei szappan sincs.

Olvasónk amúgy végül sikerrel járt, még idénre, december legvégére időpontot is kapott.