J. Lajos és társai Izlandon futtattak egy szegedi nőt

Emberkereskedelem, pénzmosás és kitartottság miatt négy gyanúsítottat vettek őrizetbe a szegedi rendőrök. Gyanújuk szerint J. Lajos 38 éves szegedi lakos bizonyíthatóan legalább nyolc éve prostituáltként futtatott egy szegedi lányt Hollandiában, Dániában és Izlandon. A megkeresett pénz nagy részét vagy egészét elvette a nőtől, a saját és családja megélhetését fedezte ebből.

A futtatók lakásán nagy mennyiségű készpénzt is lefoglaltak Fotó: Police.hu - közkincs

A nyomozók szerint J. Lajos egy barátjától, P. Mihálytól is átvette egy hasonlóan kizsákmányolt és prostituáltként dolgoztatott nő futtatását, amikor P.-nek egy korábban kiszabott ítélet miatt börtönbe kellett vonulnia. Ezt a nőt is Izlandra szállította, ahol a bűntársa által meghatározottak szerint megszervezte a lakhatását. A megkeresett pénzt tőle is elvette.

A nyomozók szerint J. egy rokona, J. Mária közreműködésével illegális jövedelmét ingatlanokba fektette. A rendőrök szerint az is bizonyítható, hogy P. Mihály felesége több alkalommal vett fel prostitúcióból származó összegeket.

A rendőrök 2018. november 6-án, több szegedi helyszínen összehangolt akcióban fogták el négyüket és kutatták át ingatlanaikat. Nagy mennyiségű készpénzt, ékszereket, több személygépkocsit, informatikai és telekommunikációs eszközöket, valamint a bűncselekményhez köthető dokumentumokat foglaltak le, és öt szegedi ingatlant, illetve azok haszonélvezeti jogát vették zár alá. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. (Via Police.hu)