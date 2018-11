Legalább 12 halott egy kaliforniai lövöldözésben

Legalább 12-en vesztették életüket egy kaliforniai bárban, ahol csütörtökre virradó éjszaka kezdett lövöldözni egy egyelőre azonosítatlan ámokfutó, aki maga is életét vesztette. A lövöldözésben egy rendőr is életét vesztette, ő már a lövöldözés kezdetén a bárban lehetett, a helyi seriff tájékoztatása szerint ugyanis mire a riasztásra reagáló rendőrök a helyszínre értek, már az ámokfutó is halott volt.

Az FBI egyik ügynöke egy potenciális szemtanút hallgat meg Thousand Oaksban, ahol szerda késő éjjel lövöldözés volt a Borderline Bar and Grill táncos szórakozóhelyen. Egy ámokfutó legalább 12 emberrel, köztük egy biztonsági őrrel és egy rendőrrel végzett. Fotó: Mark J. Terrill/AP

Azt egyelőre nem tisztázták, hogy öngyilkos lett-e. Egyelőre az indítékai sem ismertek.

A Thousand Oaks-i, western tematikájú táncos szórakozóhelyen a közeli Pepperdine Egyetem diákjai mulatoztak, nagyjából százan lehettek a bárba a lövöldözés kezdetén. Chyann Worrell, az egyik szemtanú aki barátja 21. születésnapját volt ünnepelni, tanúja volt annak, amikor az ámokfutó előhúzta a fegyverét és megcélzott egy férfit a bár előterében. Worrell fedezékbe bújt, onnan hallotta a golyózáport, amit elsőre sok mulatozó tűzijátéknak vélt.

"A legrosszabb rémálmod" - jellemezte a történteket a 22 éves Brenden Kelly, aki több fiatal nőt is kimenekített a bárból.

Túlélők vigasztalják egymást a Thousand Oaks-i ámokfutás után. Fotó: Mark J. Terrill/AP

Más szemtanúk elmondása szerint az ámokfutó már a bár bejáratában agyonlőtte a biztonsági őrt és a pénztárost, majd füstbombát dobott a bárba. Ekkor tört ki a pánik, az kalapot és fekete kabátot viselő ámokfutó meg csak tovább lövöldözött a szemtanúk leírása szerint "nagy pisztolyával".

A rendőröket helyi idő szerint este 11:20-kor riasztották. A helyszínre elsőként kiérkező járőr még lövöldözést hallott. Erősítést kértek, így a helyi rendőrök mellett a kaliforniai állami rendőrség és az FBI is egységeket küldött a helyszínre.

A Ventura megyei seriff, Geoff Dean tájékoztatása szerint a halálos áldozatok mellett rengeteg sérültje is van a lövöldözésnek. Ugyanő elcsukló hangon jelentette be, hogy a lövöldözésben áldozatul esett rendőr az ő beosztottja, Ron Helus volt. (Via The New York Times)