Valaki 300 ezer fontot adott Stephen Hawking kerekesszékéért

A Stephen Hawking doktori értékezésének másolata mintegy 585 ezer fontért (200 millió forint), motorizált kerekesszéke 296 500 ezer fontért kelt el a Chritie's aukciósház árverésén, amely a néhai brit elméleti fizikus számos személyes tárgyát árverezte el az interneten.

Az On the Shoulders of Giants (Óriások vállán) című online árverésen Hawking 22 személyes tárgya mellett Isaac Newton, Charles Darwin és Albert Einstein által írt dokumentumokat is eladásra kínáltak október 31. és november 8. Között.

Hawking Táguló univerzumok tulajdonságai című doktori értekezése másolatának értékét 100-150 ezer fontra, a kerekesszéket 10-15 ezer fontra becsülték az aukciósház szakértői. Az árverés bevétele a Stephen Hawking Alapítványt és a Motoneuron-betegség Társaságot fogja segíteni.

A világhírű elméleti fizikus 76 évesen márciusban hunyt el. Huszonkét éves korában diagnosztizálták nála a gyógyíthatatlan betegséget, az amiotrófiás laterálszklerózist, amely a mozgató idegpályák elsorvadásához vezetett. 1969-ben kényszerült végleg tolókocsiba, végül csak beszédszintetizátor segítségével tudta csak megosztani gondolatait másokkal. Betegsége testi állapotát lerontotta, de elméjét nem.

Nevét a harminc éve megjelent, Az idő rövid története című, az univerzum titkait a laikus olvasóközönség számára is érthető stílusban feltáró könyv tette világszerte ismertté. A kötetet negyven nyelvre fordították le, harmincmillió példány kelt el belőle és ma is töretlen a kereslet iránta. A mű minden idők legolvasottabb tudományos bestsellere lett. (MTI)