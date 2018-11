A német egészségügyi miniszter több nyugdíjjárulékot fizettetne a gyermektelenekkel

Jens Spahn egészségügyi minisztert Angela Merkel lehetséges utódjai között tartják számon. Fotó: Guido Kirchner/dpa Picture-Alliance/AFP

Jens Spahn német egészségügyi miniszter pénteken a Südwest Presse napilapban megjelent publicisztikájában azt javasolta, hogy a gyermektelenek magasabb nyugdíjjárulékot fizessenek. A miniszter szerint ugyanis a felosztó-kirovó rendszerben, ahol nem a korábbi megtakarítások, hanem a most aktívak befizetései fedezik a már inaktívak nyugdíját, a fiatalok tartják el az időseket, vagyis, ahogy ő fogalmazott "az öregek a fiataloktól kapnak pénzt, még ha ezek a fiatalok mások gyermekei is". Spahn amúgy maga is gyermektelen, és mint írta, "hajlandó volna anyagilag jobban hozzájárulni a rendszer fenntarthatóságához".

Ötletét még egyes minisztertársai is őrültségnek tartják. Hubertus Heil munkaügyi miniszter szerint "több is, mint fura ötlet", valójában a gyermektelenek büntetése, különös tekintettel arra, hogy vannak, akik nem önszántukból gyermektelenek.

Németországban - Magyarországhoz hasonlóan - komoly nyomást jelent a nyugdíjrendszerre, hogy mostanában vonul nyugdíjba a háború után született generáció, mely népesebb volt a következő generációknál. Németországban amúgy a 23-64 év közötti gyermektelen felnőttek már most 0,25 százalékkal magasabb biztosítási járulékot fizetnek.

Spahn az egyik esélyes jelölt a CDU Angela Merkel távozásával megüresedő elnöki posztjára. (Via Deutsche Welle)