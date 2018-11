Emberi történet: a zalaegerszegi férfi, aki a biciklije mellett fekszik a járdán a Google utcaképén

Először a Millásreggeli figyelt fel rá, aztán mi is megírtuk, milyen különleges látvány fogadja azt, aki beírja a Google Mapsbe, hogy Zalaegerszeg, Tó utca 1., és körülnéz az utcaképen.

A Blikk gyorsan megkereste a képen fekvő férfit. Fekete Imrével törzshelyén, a Tó utcához közel lévő Fenyő presszóban beszélgettek. A Blikknek azt mondták, hogy a környék lakói közül sokan látták a képet, és jót nevettek rajta.

„Mindenhova biciklivel járok, és ritkán esek el, emlékszem arra a napra is! Egy buliban voltam, és hát bevallom, kicsit iszogattam. Mondták is a többiek, hogy ne szálljak fel a drótszamárra. Nem hallgattam rájuk, és meg is bántam. Két kanyar után el is estem. Ekkor mehetett el mellettem az autó” - nyilatkozta Imre, aki amúgy nem áll nagyivó hírében.

„Most nincs családom, a két tacskómmal élek. A környékbelieknél apró építési munkákat vállalok. Bár én lettem a Google magyar sztárja, de szerencsére ez nem változtat az életemen” - tette hozzá.