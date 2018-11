Új pártot alapít a kormánymédiában futtatott volt jobbikos képviselő

Rubi Gergely is azon figurák közé tartozik, akik körbeturnézzák a fideszes médiát mint „csalódott/kiábrándult jobbikosok”. Ilyen a háttere a Mi Hazánk Mozgalomnak is, amely pont ma jelentette be, hogy képviselői csoportot alakít a parlamentben.

Rubi korábban jobbikos országgyűlési képviselő volt, aki februárban tűnt fel újra a nyilvánosságban. Először Vona Gábor egyik vidéki fórumán rendezett jelenetet, ahol pont ott volt az Echo TV stábja is. Ezek után rendszeres szereplő lett Mészáros Lőrinc tévéjében.

Bár Rubi tavasszal határozottan és többször is elutasította a gondolatot, hogy új pártot alapítana, de most mégis ez történt, létrejött a

Megoldások, Egyensúly, Rend és Tettrekészség, vagyis a MERT

Az MTI ott is volt az orosházi sajtótájékoztatón, amelyen Rubi Gergely, a párt elnöke bemutatta az alakuló közgyűlésről szóló jegyzőkönyvet, és azt mondta: a dokumentum rövidesen a cégbíróságra kerül, hogy bejegyezzék a szervezetet. Az új párt tagjainak számáról nem közölt adatot, annyit mondott, hogy minden megyében van már képviseletük. Elmondta: tagságukat az elmúlt években a Jobbikot, illetve a Jobbikhoz korábban kötődő szervezeteket, így a Magyar Gárdát, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületet és más, hasonló radikális szervezeteket, mozgalmakat elhagyó emberek alkotják.

És hogy mi lenne az új ellenzéki párt küldetése? Az elnök szerint

közvetlen céljuk, hogy a következő parlamenti választásokon kiszorítsák az Országgyűlésből az ellenzéket,

mert hazaárulóknak tartják őket - írja az MTI. A közelgő önkormányzati választásokon egyelőre az általa kiemelt helyszínnek nevezett Ózdon és Orosházán indítanak jelöltet. Rubi Gergely úgy látja, pártja