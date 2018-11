400 ezer dollárt szedtek össze egy szívszorító, de kamu történettel a közösségi gyűjtőoldal csalói

Az USA egyik legnépszerűbb közelmúltbeli jótékonysági gyűjtéseként indult, de aztán megtévesztés és összeesküvés miatti vádemeléssel ért véget a történtet: Kate McClure és Mark D'Amico több mint 400 ezer dollárt (azaz 113 millió forintot) gyűjtöttek össze az egyik legnagyobb közösségi adományozó oldalon, mire kiderült, hogy a sztorijuk teljes kamu.

A pár egy ex-tengerészgyalogosnak, a hajléktalanként élő Johnny Bobbittnak gyűjtött. Sokáig elég sok sikerrel, de tavaly augusztusban Bobbitt beperelte a párost, azt állítva, hogy nem jutott hozzá a pénzéhez.

A hatóságok viszont ekkor alaposabban átnézték az ügyet, és mára már mind a hárman vád alá vannak helyezve.

Kate McClure, Mark D'Amico, Johnny Bobbitt

A Burlingon megyei ügyészség csütörtöki tájékoztatóján azzal kezdték, hogy ez az adománygyűjtő történet túl szépnek tűnt, hogy igaz legyen, és sajnos valóban az derült ki a végére, hogy kamu az egész. A vádak szerint a három szereplő egy hónapon át találta ki a kampány sztoriját, mielőtt belevágtak.

A sztorijuk végül az lett, hogy McClure autója lerobbant, a fiatal nő teljesen tehetetlen volt, amikor megjelent a hajléktalanként élő Bobbit, és átadta neki az utolsó húsz dollárját. Erre alapozva kezdtek aztán gyűjteni, és emiatt kaphatnak most akár fejenként 5-10 év közötti börtönbüntetést is.

A páros ugyanis azzal indított kampányt a GoFundMe oldalán, hogy össze akarnak szedni annyi pénzt, amiből kifizethetik a bajba jutott egykori katona adósságait.



Több mint 14 ezer ember adományozott erre a célra, de az ügyészség szerint semmi nem volt igaz az autómentős sztoriból, és a három szereplő egy kaszinóban találta ki a részleteket. Bobbitt amúgy valóban hajléktalanként élt és valóban ex-tengerészgyalogos, ezek a részletei stimmeltek a sztorinak.

A lebukásukhoz nagyban hozzájárult, hogy összevesztek: Bobbitt ugyanis egy ponton bírósághoz fordult, mert úgy látta, hogy a pár a befolyt pénzből a saját luxuséletmódját finanszírozza.

Pedig amikor összejött az eredetileg kitűzött 10 ezer dolláros cél, akkor még valóban vettek ruhákat és egy lakóautót a férfinak, de később már nem engedték neki, hogy azzal a területükön parkoljon.

McClure és D'Amico közben azt állította az adakozóknak, hogy a pénz két pénzügyi alapba kerül majd Bobbitt számára, illetve ügyvédet és pénzügyi tanácsadót is fizetnek ebből a számára, mivel a férfinak drogproblémái is vannak.

A nyomozás során aztán kiderült, hogy a pár mintegy 367 ezer dollárt autóra, nyaralásokra, drága táskákra és kaszinózásra költött el, míg Bobbitt nagyjából 75 ezer dollárt kapott készhez.

Az ügyészség ugyan együttérzését fejezte ki a hajléktalanként élő veterán férfi helyzetével szemben, de szerintük ő is teljes mértékben bűnrészes volt a kampányban, és számos sajtószereplést is vállalt, hogy ezzel is segítsen a pénzgyűjtésben.

A GoFundMe közleményben jelezte, hogy mindenki, aki támogatta ezt a kampányt, vissza fogja kapni a befizetett összeget. (BBC)