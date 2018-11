Nem csatlakozhat a Családok Évéhez a melegek családtagjainak létrehozott program

Közleményt adott ki a Háttér Társaság arról, hogy a családon belüli elfogadással kapcsolatban szerveznek közösségi napot, de se a Családbarát Ország Nonprofit Kft., se az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem járult hozzá, hogy az esemény csatlakozzon a Családok Évéhez.



Mint írják, a családon belüli elfogadás nem csak a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (LMBTQI) emberek életét határozza meg, hanem a családjukét is. Ráadásul a MTA Szociológiai Kutatóintézete és a Háttér Társaság kutatásai szerint közel kétszer olyan valószínűséggel voltak öngyilkossági gondolatai azon válaszadóknak, akiknek szülei rosszul fogadták előbújásukat.

Ezért indította el a Háttér Társaság azt programját, ami a szülőknek és más családtagoknak segít az elfogadásban. Ennek keretében november 17-én második alkalommal kerül sor egy közösségi napra, ahol bemutatják a “Szülők a szivárvány alatt” című kiadványt és azt a kisfilmet is, amiben hat magyar szülő mesél arról, hogy ők hogyan fogadták gyermekük előbújását. A nap folyamán külön téma lesz a szivárványcsaládok tágabb családon belüli elfogadása, és aki igényli, személyes segítő foglalkozáson is részt vehet.

A Háttér Társaság hetekkel ezelőtt jelezte a Családbarát Ország Nonprofit Kft.-nek, hogy az eseménnyel csatlakozna a Családok Éve programsorozathoz. A programot szervező állami cég az Emberi Erőforrások Minisztériumának továbbította a megkeresést. A Minisztérium ugyanakkor többszöri telefonos és emailes egyeztetés után sem hozott döntést.

Hauer Szilvia, a Háttér Társaság lelki egészség programvezetője szerint szándékos időhúzás történik: “Azóta, hogy jeleztük csatlakozási szándékunkat, több más esemény is felkerült a Családok Éve honlapjára ugyanerre a napra. A kormányzati kampány szerint szülőnek lenni életre szóló kaland. Hisszük, hogy LMBTQI gyermeket nevelni, vagy LMBTQI személyként családot alapítani ugyanúgy életre szóló élmény, és a kormány nem tehet különbséget család és család között. Hogy erre felhívjuk a figyelmet, alternatív plakátokat készítettünk, és valószínűleg az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulunk.”

Közleményük kitér arra is, hogy felmérések szerint a magyar népesség 5-8 százalékát teszik ki az LMBTQI emberek. Az Európai Társadalmi Elemzések című reprezentatív kutatás tavaly azt állapította meg, hogy a magyarok 44 százaléka szégyellné, ha meleg vagy leszbikus lenne egy családtagja. Pontosan ugyanezt az eredményt mutatta a Budapest Pride idei felmérése is. Abból viszont az is kiderült, hogy a válaszadók 36 százaléka ugyan megpróbálná pozitívan fogadni egy családtagja előbújását, de úgy gondolja, romlana a kapcsolatuk a bejelentés után.