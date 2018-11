Vasárnap este érkezhet az első havazás

A hétvégén is folytatódik a száraz idő, vasárnap estig nem várható csapadék. Emellett fokozatos lehűlésre kell készülni. A hét végére már 10 fok alatt alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4, napközben 8-13 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett továbbra sem várhat csapadék nem várható. A légmozgás többfelé élénk, helyenként erős lesz. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és plusz 1, a maximumhőmérséklet plusz 6-10 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de estig csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet plusz 4-8 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.

Az Időkép előrejelzése szerint a hideg mellé vasárnap éjjeltől már kevés csapadék is társulhat, hétfő reggelre több helyen hólepel is kialakulhat.A következő napokban északkelet felől továbbra is hideg, vasárnapig száraz légtömegek érkeznek fölénk, így bár sok lesz a napsütés, a reggelek fagyosakká válnak, és a csúcshőmérséklet is napról napra csökkenni fog.

Mint írják, vasárnap estétől nedvesebb levegő érkezése valószínűsíthető, így hétfőre virradóra az erősen megnövekvő felhőzetből több helyen - nagyobb eséllyel északon, északnyugaton - is előfordulhat kisebb havazás, hószállingózás, helyenként havas eső. A fagypont körüli, részben az alatti hőmérsékletben a hegyvidéki területek mellett síkvidéken is

A met.hu előrejelzése szerint hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé várható eső, nyugaton és északon havas eső, főként a hegyekben hó is lehet. Az északkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. (via MTI)