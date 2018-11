Pozor!!4 Megérkezett a hó

Vasárnap kora reggel kezdett szállingózni a hó a Dunántúl déli és nyugati felén, számolt be az Időkép.hu. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint





"hétfő kora hajnaltól várható nagyobb csapadék: az ország déli, nyugati területein havazás, havaseső vagy eső formájában hullhat a reggeli órák környékén, síkvidéken helyenként lepel-1 cm, elsősorban a Mecsekben illetve nyugaton 300 méter felett 1-4 cm hó hullhat várhatóan hétfő délelőttig. A nap további részében kisebb vegyes halmazállapotú (havaseső, eső, hó) csapadék az ország más részein előfordulhat, de síkvidéken megmaradó hó nem várható."

Hétfőn amúgy borult lesz az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között várható.

A havazásban várhatóan érintett területeken, a forgalmasabb útszakaszokon megelőző sószórást végez a Magyar Közút, jelentette be a cég. Az autósoktól a szokásosnál nagyobb figyelmet és körültekintést kér a közútkezelő. "Általánosságban az is elmondható, hogy a hétfők a legforgalmasabb napok, a mostani havazás pedig több megyében a reggeli csúcsidőszakban is várható, ezért a közlekedők mindenképpen készüljenek arra, hogy az időjárás miatt még többen indulhatnak autóval útnak," írják.