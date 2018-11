300 fiatal érintettje van Norvégia legnagyobb szexuális bűncselekménysorozatának

Több mint 300 fiú és fiatal férfi ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel vádolnak egy 26 éves norvég férfit. Ez a legkiterjedtebb hasonló ügy az ország történetében.

A vádemelésre az oslói rendőrség két éves nyomozása után került sor. A vádlott hírek szerint futballbíróként tevékenykedett, áldozatainak nagy része pedig 13-16 év közötti, de előfordult közöttük mindössze 9 éves is. Áldozataihoz internetes chatszobákban és a Snapchaten keresztül tudott közel férkőzni.

A vádlott ezeken kamaszlánynak adta ki magát, és azt ígérte az áldozatoknak, hogy erotikus tartalmú fotókat küld nekik, ha előbb tőlük kap szexuális aktusokról felvételeket. Miután ezeket rögzítette, megzsarolta az áldozatokat azzal, hogy ha nem kap további anyagokat, nyilvánosságra hozza a felvételeket.

A Verdens Gang lap szerint a rendőrök a férfi számítógépén 16 463 különböző videót találtak, amin norvég, svéd és dán fiúk szerepeltek. A vád nagy része ezekre a felvételekre épít, de a vádlott néhány áldozatával személyesen is találkozozott, és nemi erőszakkal is vádolják.

A bűncselekményekre 2011-16 között került sor, amikor a férfit letartóztatták, miután szexuálisan zaklatott egy asszisztenseként dolgozó fiút. Ügyvédje szerint őszintén sajnálja a történteket, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.

Az ügyész ugyanakkor arról számolt be, hogy hiába a több száz áldozat, ezek közül mindössze egy mondta el magától a szüleinek, hogy mi történt, egy másik pedig csak azután vallott be mindent, hogy anyja lebuktatta. Az ügyész szerint ez is jól bizonyítja, hogy milyen nehéz fiatal fiúknak az ilyen jellegű zaklatásról bárkinek beszámolniuk. (Guardian)