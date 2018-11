Vizsgálatot rendelt el a SpaceX-nél a NASA, mert Elon Musk betépett

A NASA biztonsági felülvizsgálatot rendelt el a Boeingnél és a SpaceX-nél, a két cégnél, akikkel űrhajósok űrbe juttatására szerződött. Bár hivatalosan nem kívánták kommentálni, hogy miért, a Washington Post értesülései szerint a vizsgálatnak legalább részben oka lehet, hogy Elon Musk egy szeptember 6-án sugárzott élő adásban viszkizett és beleszívott egy jointba is. A NASA szóvivője a lap érdeklődésére annyit elismert, hogy vizsgálatuk során "meg kívánnak bizonyosodni arról, hogy a cégek teljesítik a NASA munkabiztonsági előírásait, így például azt is, hogy drogmentes környezetben" készülnek a rakéták, amikkel az űrsiklóprogram 2011-es lezárása óta először maga a NASA küldene űrhajósokat az űrbe.

Jim Bridenstine, a NASA igazgatója szerint ügynöksége mindenáron azt szeretné, ha a közvélemény bízna emberi űrrepülési programjában, főleg most, hogy már közeli a kilövés - a tervek szerint jövőre már repülnének az új rakéták. "Ha valami nem megfelelőt látok, akkor engem elsősorban az aggaszt, hogy milyen vállalati kultúra vezetett ehhez, és vajon abban a NASA-nak is szerepe volt-e" - nyilatkozta. Szerinte ugyanis a NASA felelős a beszállítóiért és "nekünk kell megmutatnunk az amerikai közvéleménynek, hogy ha mi beültetünk egy űrhajóst egy rakétába, az biztonságban van".

Bridenstine szerint a SpaceX csapatában ugyan nagy bizodalmuk van, de "a vállalati kultúra a vezetésnél kezdődik. És ha bármi is megkérdőjelezi a biztonságot, azt azonnal kezelnünk kell". A SpaceX közleményében azt hangsúlyozta, hogy az emberi ürrepülés az alapküldetésük, és "nagyon komolyan vesszük a felelősséget, amit a NASA ránk ruházott". (Via The Washington Post)