A szlovák terrorelhárítás csapott le a Felvidéki Harcosok szurkolói csoport tagjaira

Akcióban a szlovák terrorelhárítás, Dunaszerdahelyen és környékén 31 ingatlanra csaptak le, 15, extrémizmussal gyanúsított személyt vettek őrizetbe. Fotó: Szlovák rendőrség - közkincs

Nagyszabású rendőrségi akció keretében vettek őrizetbe 15 embert Dunaszerdahelyen és környékén a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei. Az akcióban a NAKA terrorellenes egységét is bevetették. A hatóságok a Dunaszerdahelyi járásban 31 helyen tartottak házkutatást, 17 lakóhelyen és 14 más jellegű helyiséget kutattak át.

A házkutatásokról közzétett videókon bemutatott bizonyítékok között fasiszta jelképek, Hitler képmásával díszített borosüvegek között a Felvidéki Harcosok, a dunaszerdahelyi DAC szervezett szurkolói csoportjának címere is felbukkan.

A Markíza szlovák hírtelevízió értesülései szerint a csoportot már két éve megfigyelik. Most 15 személyt gyanúsítottak meg extrémizmussal, amiért akár 4-8 év börtönre is ítélhetik őket.

A rendőrségi akcióra az FC DAC 1904 közleményben reagált. Ebben "csodálkozásknak" adnak hangot amiatt, hogy a rendőrség a bizonyítékok között közzétett egy olyan fotót is, amin a klub címere is látható. "Az említett zászlón semmi olyan szimbólumot nem látunk, amely megszegi a Szlovák Köztársaság törvényeit. Szintén nem látunk összefüggést a NAKA akciója és e zászló között" - írták arról, hogy a rendőrség szervezett szurkolói csoportjuk tagjait gyanúsítja extrémizmussal. (Via Parameter)