Momentum: A rendőrség jogtalanul akadályozta a párt bicskei rendezvényét

A Momentum közleményt adott ki arról, hogy kedd reggel a párt egyik bicskei aktivistája az előírásoknak megfelelően bejelentette a pultozási szándékát a bicskei rendőrkapitányságon. Frissítés: Hadházy Ákos független parlamenti képviselővel akartak aláírást gyűjteni az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért.

A kapitányságon szóba került, hogy a Momentum bicskei szervezete ugyanazon a napon rendezvényt is szervez a város egyik éttermének különtermében, amikor aláírást is gyűjtenek. Ekkor a rendőrök közölték az aktivistával, hogy a rendezvény is bejelentésköteles.

De a Momentum a közleményében felhívta a figyelmet, hogy ez tévedés, hiszen csak a közterületen tartott események bejelentés kötelesek, hiszen: „A Gyülekezési törvény 10.§„(8) értelmében közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, és amelyet mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet, ideértve a közterületnek közútként vagy térként szolgáló részét is.”

A rendőrségnek a törvény szerint egyetlen dolga van, ha valaki nem közterületen akar politikai gyűlést engedélyeztetni: felhívja az engedélykérő figyelmét arra, hogy a kérést nem áll jogában elbírálni, és jelzi a kérelmezőnek, hogy a kérést csak a terület használója/tulajdonosa engedélyezheti, nekik hatáskör hiányban erre nincs lehetőségük.

De a Momentum azt írja, hogy a rendőrség továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy az aktivista a tulajdonos írásbeli engedélyével sétáljon be a rendőrkapitányságra, és úgy jelentse be az eseményt, és ha a rendezvény szervezői ezt nem teszik meg, akkor fel fogják oszlatni a rendezvényt, és a szervezők ellen szabálysértési eljárást fognak indítani.

A szervezők ezt megosztották az étterem tulajdonosával, aki emiatt visszavonta a hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvényt az étterem különtermében tartsák meg.

A Momentum közölte, hogy az események fényében úgy véli: az állampolgárokat gyülekezési jogaik gyakorlásában korlátozták akkor, amikor plusz kötelezettségeket várt el a rendőrség a rendezvénnyel kapcsolatban, és ez a tette alkalmas lehetett arra, hogy megfélemlítse a étteremtulajdonost meg a párt aktivistáit, és ellehetetlenítse a helyi közügyek demokratikus megvitatását.