Egy utolsó őszi szabadnap

A fagypont feletti hőmérsékletek rajongóinak már csak napjaik maradtak hátra, hogy kiélvezzék kedvelt időjárásukat. Egy mediterrán ciklon előoldalán enyhe, nedves légtömegek vándoroltak az országunk főlé, így ma helyenként akár 12 fok is lehet. Aki szereti az ilyet, az semmi esetre se hagyja ki ma a szabadtéri programokat, ne riassza el a szemerkélő, délutánra felerősödő eső se, mert idén talán már nem lesz része többé ilyen, tíz fok feletti hőmérsékletekben.

A jövő hét elején még a mediterrán ciklon nedves légtömegei alakítják majd az időjárásunkat, hétfőn így akár még 10, kedden 7 fok is lehet. Aznap viszont már napközbeni fagyok is előfordulhatnak, a csapadék pedig esőről havasesőre, hóra válthat. Szerdától pedig verőfényes fagyok jönnek. Annak is megvan ám a szépsége, például a verőfény, de a hátrányai is, mint a fagy. A hét második felében a nappali fagy sem lesz rendkívüli.

De ez már a középtávoli jövő. Ma, aki kíváncsi az utolsó, tíz fok feletti hőmérsékletekre, az a Viharsarok felé veszi az irányt, ott 10-12 fokig is melegedhet ma. Mindenhol máshol ennél alacsonyabb lesz a csúcshőmérséklet, de az előrejelzés szerint mindenhol meghaladja majd az öt fokot.