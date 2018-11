Nem az ámokfutót lőtték agyon az alabamai rendőrök

A hooveri rendőrök csütörtökön agyonlőtték Emantic Bradfordot, majd másnap beismerték, hogy nem ő lövöldözött a Riverchase Galleria bevásárlóközpontban. Ezek a tüntetők most válaszokat várnak a rendőröktől. Fotó: Kim Chandler/AP

Kétszáz tüntető követelt válaszolkat a rendőrségtől az alabamai Hooverben, ahol csütörtök este a Riverchase Galleria nevű bevásárló központban kirobbant lövöldözés végén a rendőrök agyonlőtték a 21 éves Emantic Fitzgerald Bradfordot.

A bevásárlóközpontban csütörtökön, Hálaadás napjának estéjén lőtt meg egy 18 és egy 12 éves embert egy fegyveres. Az ő állapotukról nem tájékoztatták a nyilvánosságot, a hírek szerint kórházban kezelik őket. A hatóságok aznap este azt közölték, hogy Bradford volt a lövöldöző, és mert fegyver volt nála, egy rendőr agyonlőtte.

Másnap viszont a rendőrség kénytelen volt elismerni, hogy előző napi beszámolójuk "nem volt teljesen pontos". Ez elég visszafogott jellemzése a valóságnak, közleményük szerint ugyanis "az új bizonyítékok alapján Mr. Bradford ugyan valamilyen formában részese lehetett a történteknek, valószínűleg nem ő adta le a lövéseket, amik megsértették a 18 éves áldozatot". A rendőrség most úgy véli, hogy a valódi tettes szökésben lehet.

April Pipkins, Bradford édesanyja szerint fiának, aki a nyáron a hadsereg kiképzésén is részt vett, de annak teljesítése előtt leszerelték, volt fegyverviselési engedélye. Alabamában a törvények nem tiltják a fegyverviselést. Pipkins szerint fia valószínűleg megvédeni akarta az áldozatokat a támadótól. "Olyasvalakivé akart válni, aki menti az embereket, mégis megölték" - nyilatkozta a család jogi képviselője, Benjamin Crump. Az ismert jogvédő képviselte a szintén bőrszíne áldozatául esett Trayvon Martin családját is. (Via BBC)