Tízezrek vettek részt a grandiózus bukaresti ortodox templom felavatásán

Több tízezer hívő gyűlt össze Románia minden részéről vasárnap, hogy az újkori Románia - Erdély és a Román Királyság egyesülésének - 100. születésnapja alkalmából felavassák az új ortodox katedrálist Bukarestben.

Több helyen tömegjelenetek alakultak ki, az ország távoli részéből érkezett, megfáradt hívők türelmetlenül nyomultak előre, és emiatt sokat megsérültek. Összesen 83 embert kellett egészségügyi ellátásban részesíteni. A nagy tömegben több helyen dulakodás tört ki, három embert is bevittek a rendőrök, miután összetűzésbe kerültek ortodox hívőkkel.



A 14 ezer m2 alapterületű, 120 méter magas katedrális a legmagasabb ortodox temploma lesz a világon, és 5000 hívő fogadására lesz egyidejűleg alkalmas.

A bekerülési ára jelenleg 110 millió eurónál tart, de valószínűleg a végére lesz az még több is. Az összeg több mint 75 százaléka idáig költségvetési forrás fedezte, és az unió legszegényebb országában ebből azért van feszültség - még úgy is, hogy egyébként a 20 milliós ország 88 százaléka ortodox. A grandiózus építkezés 2010-ben kezdődött és a tervek szerint 2024-ben fejeződik be. (Guardian)