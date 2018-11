Vádat emeltek az Anna and the Barbies frontemberét zaklató férfi ellen

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra azzal a férfival szemben, aki rendszeresen zaklatta az Anna and the Barbies frontemberét. Az ügyészség közleménye szerint a tettéért 2 év börtönt is kaphat a férfi.

A várirat szerint a 40 éves férfi 2017 novemberében, a közösségi médián keresztül felvette a kapcsolatot az énekesnővel, akinek naponta

"több alkalommal személyes jellegű, a rajongói hozzászóláson túlmutató, a sértett mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozó, negatív és nyomasztó hangvételű üzeneteket küldött."

Miután arra letiltotta a férfit, az újabb profillal jelentkezett be, és folytatta a zaklatást egészen addig, míg kijelentette:

"viszonzatlan érzelmei miatt bosszút fog állni az énekesen, 2018. júliusban már erőszak alkalmazására is utalt, amely a zenekar koncert-szervezési tevékenységére is hatással volt."



A vádlott, egy korábbi fenyegetésének megfelelően megjelent a zenekar Budapest Parkban rendezett koncertjén, ahol a biztonsági személyzet fogta el és adta át a rendőröknek. A férfi jelenleg is letartóztatásban van.