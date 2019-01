Egy kanadai nő beszorult az adománygyűjtő konténerbe és meghalt

Holtan találtak kedd reggel egy nőt egy torontói adománygyűjtő konténernél. A nő minden jel szerint beszorult a láda bedobónyílásába. Kanadában meglepően gyakori baleset ez, legutóbb decemberben vesztette így az életét egy férfi Vancouverben. A Canadian Press hírügynökség akkori beszámolójában azt írta, hogy 2015 óta már hét kanadai vesztette így életét, vagyis a mostani halálesettel együtt már nyolcan szorultak adománygyűjtő konténerbe.

Az adománygyűjtő konténerek bedobónyílása fogas szerkezetű, hogy megakadályozza az esetleges lopásokat. Ez a konstrukció veszélyesnek bizonyult, sokan akadnak fenn a fogakon, ezért több civil szervezet már fel is számolta a hasonló konstrukciójú adománygyűjtő konténereit.

A keddi torontói haláleset után a város önkormányzata is bejelentette, hogy vizsgálatot indít, melynek során azt is megpróbálják kideríteni, hogy milyen, jobb módszerek vannak az adományok gyűjtésére a veszélyesnek bizonyult konténereknél. (Via BBC)