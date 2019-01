A NER oligarcháinak játszótere lett a Városliget, már azt sem tudni, hol állnak meg a költségek

Annyira régóta kezdődött, és annyi mindenről szólt, hogy viszonylag nehéz átlátni, pontosan mi történt, történik a Városligetben az elmúlt években, ahová az Orbán-kormány még első ciklusában megálmodta a Városligetet Múzeumi Negyedet, azaz a Liget projektet.

A valaha a millenniumi kisföldalattival vetekedő, azaz a kontinentális Európában is egyedülálló városi közpark beépítése töretlenül halad előre, miközben egyre kevesebbet tudni róla: mikor fejeződik be a beruházás, mennyibe fog kerülni az eredetileg 200 majd 300+ milliárdosra becsült beruházás.

Egy grafikon például a projekt költségnövekedését mutatja be. Hol áll meg? Grafika: Ligetvédők





A Ligetvédők most vették a fáradtságot, és 17 pontban összeszedték röviden, hogyan jutottunk el odáig, hogy a parkfelújításnak kommunikált gigaberuházás egyáltalán beindulhasson annak ellenére, hogy azt a budapestiek nagy része - a park beépítése miatt - ellenzi, arról már nem is beszélve, hogy - jogászkormány ide vagy oda - jogilag is aggályos az egész, illetve a projekt egyes részei (engedélyek nélküli építkezés).

Ha kíváncsi vagy arra, micsoda gigantikus épületek épülnek a meglévők helyére; ezek melyikét melyik magyar oligarcha építi; elegendő fa marad-e a környéken, akkor remek gyorstalpaló ez a poszt.