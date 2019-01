Nagykátát is ellepte a hó, de a fideszes önkormányzat hókotrói inkább a műfüves focipályát tisztítják

A hellokata.hu számolt be arról, hogy Nagykátán és a környező településeken is sok hó esett. A 31-es főúton, ahol szokásosan nagy az áthaladó forgalom, a közlekedést szinte megbénította a hó és a csúszós aszfalt, de a települések kisebb, főleg dombos területre épült utcáiban is balesetveszélyes az autós, gyalogos, biciklis közlekedés, és a nagyobb, forgalmasabb utcákban is nehéz haladni.

Azt írják, Nagykáta fideszes vezetésű önkormányzata ennek ellenére az általa üzemeltetett hókotrókkal inkább a város műfüves futballpályáján felgyülemlett havat takaríttatja el.

A cikkben fotókat is mutatnak arról, hogy eközben az utak elhanyagoltak, havasak, és a Facebook-poszt alatt is arról írnak a helyiek, hogy a buszpályaudvar és a vasútállomás környéke, illetve a rendelőintézet előtt is rosszak a viszonyok, nem takarítanak megfelelően. (hellokata.hu)